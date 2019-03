Le Roi Abdallah II de Jordanie effectue une visite d’amitié et de travail au Maroc, les 27 et 28 mars

mardi, 26 mars, 2019 à 13:15

Rabat- SM le Roi Abdallah II, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, effectuera les 27 et 28 mars courant, une visite d’amitié et de travail au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, annonce mardi le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

En voici la traduction:

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, effectuera une visite d’amitié et de travail au Royaume du Maroc, les mercredi et jeudi 20 et 21 Rajab 1440 de l’Hégire, correspondant au 27 et 28 mars 2019.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, aura des entretiens officiels avec Son illustre hôte.

Cette visite illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères, à la faveur de la volonté commune des deux Souverains”.