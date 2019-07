Le Roi de Bahreïn félicite SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 29 juillet, 2019 à 20:46

Rabat-SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Aissa Al Khalifa, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le Roi de Bahreïn exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

“Il nous est également agréable de transmettre les félicitations et les vœux du peuple du Royaume de Bahreïn au peuple frère du Royaume du Maroc, pour nous associer à sa joie à l’occasion de cette fête nationale et comme marque d’exaltation des relations fraternelles intimes qui nous unissent sur la base de la cordialité et de l’estime mutuelle”, ajoute le message.

Le Roi de Bahreïn implore le Très Haut de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bonheur et pour le peuple marocain en réalisant ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité, sous la conduite éclairée du Souverain.