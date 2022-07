Le Roi d’Espagne félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 29 juillet, 2022 à 19:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM le Roi Felipe R. d’Espagne, à l’occasion du 23è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, SM le Roi Felipe R. transmet au Souverain ses félicitations les plus cordiales, ainsi que celles du gouvernement et du peuple espagnols.

“Avec la volonté partagée de continuer à renforcer ensemble les relations d’amitié qui distinguent nos deux pays, je formule mes souhaits de bien-être et prospérité du cher peuple ami marocain, et Vous réitère mes meilleurs voeux de bonheur personnel pour Votre Majesté et Votre Famille Royale”, écrit le Roi d’Espagne.