Sahara : Le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l’égide « exclusive » de l’ONU (SM le Roi)

lundi, 29 juillet, 2019 à 22:46

Tétouan – SM le Roi Mohammed VI a affirmé, lundi, que le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l’égide « exclusive » des Nations Unies dans le règlement de la question du Sahara.

« Le Maroc maintient son adhésion sincère au processus politique mené sous l’égide exclusive des Nations Unies. Sa position de principe est claire : la souveraineté pleine et entière du Maroc dans le cadre de l’initiative d’autonomie est la seule et unique voie envisageable pour parvenir au règlement souhaité », a insisté SM le Roi dans un discours adressé à la nation à l’occasion de la Fête du Trône.

Le Souverain a, dans ce sens, indiqué que la célébration de la Fête du Trône est « l’expression la plus éloquente de notre attachement indéfectible à la marocanité de notre Sahara, à notre unité nationale et à notre intégrité territoriale. Elle est aussi l’affirmation solennelle de notre souveraineté pleine et entière sur l’ensemble du territoire du Royaume ».

Pour le Souverain, les acquis engrangés par le Maroc aux plans onusien, africain et européen sont un motif de fierté, appelant, toutefois, à une mobilisation constante à tous les niveaux, pour que soient consolidés ces acquis et contrecarrées les manœuvres des ennemis.