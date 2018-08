Sahara marocain: Le Maroc maintient en toute confiance et responsabilité son adhésion à la dynamique lancée par le SG de l’ONU (Discours Royal)

lundi, 20 août, 2018 à 22:18

Rabat – Le Maroc maintient en toute confiance et en toute responsabilité son adhésion à la dynamique lancée par le Secrétaire Général des Nations Unies, en collaboration avec son envoyé personnel, sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a affirmé lundi Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

“Cet engagement repose sur les mêmes fondamentaux que Nous avons définis dans le dernier discours de la Marche Verte. A ce propos, Nous notons avec satisfaction qu’il y a de plus en plus de concordance entre ces principes et les positions internationales”, a souligné le Souverain dans un discours adressé à la Nation à l’occasion du 65è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

De fait, a relevé SM le Roi, les résolutions adoptées récemment par le Conseil de Sécurité et le Sommet de l’Union Africaine “confirment sans équivoque la compétence exclusive des Nations Unies en matière de supervision du processus politique”.

De même, le Souverain a tenu à exprimer Ses remerciements et Sa considération aux dirigeants africains frères, qui “ont interagi de manière positive avec les positions de principe du Maroc, et qui ont répondu favorablement à l’appel que le Conseil de Sécurité a lancé aux membres de la communauté internationale pour soutenir ses efforts”.

Dans le même contexte, SM le Roi a fait observer que l’esprit d’unanimité, de symbiose et de sacrifice ayant présidé à la Révolution du Roi et du Peuple, célébrée chaque année le 20 août, anime également les Marocains quand est abordée la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

“Cette révolution véhicule un message positif: même si elle est née dans un contexte particulièrement dur, elle a permis aux Marocains de saisir le sens vrai du patriotisme et nous a aidés à aller de l’avant”, a dit le Souverain.

“Nous voici, donc, aujourd’hui entrés de plain-pied dans une nouvelle révolution où nous continuerons à relever les défis de construction d’un Maroc moderne pour donner leur place légitime et méritée aux Marocains, notamment aux jeunes en qui Nous avons toujours vu la vraie richesse du pays”, a poursuivi SM le Roi.

Le Souverain a souligné que, par la volonté de Dieu, l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple coïncide, cette année, avec la célébration de l’Aïd-El-Adha, ajoutant que ces “deux événements, s’ils diffèrent par leur portée religieuse et nationale, sont néanmoins liés dans la mémoire et dans l’âme des Marocains, car ils renvoient aux valeurs qui les caractérisent : sacrifice et fidélité”.