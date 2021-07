Le Secrétaire général de l’ONU félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête du Trône

vendredi, 30 juillet, 2021 à 23:05

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), António Guterres, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Guterres exprime sa très haute considération à Sa Majesté le Roi et adresse toutes ses félicitations au peuple marocain.

A cette occasion, le Secrétaire général de l’ONU indique qu’il “compte sur le Royaume du Maroc pour aider à renforcer les Nations Unies et à construire un monde meilleur et plus pacifique pour toutes et pour tous”.