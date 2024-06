Le SG de la Ligue arabe félicite SM le Roi à l’occasion de l’Aïd Al Adha

dimanche, 16 juin, 2024 à 22:44

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Gheït, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le Secrétaire général de la Ligue arabe exprime au Souverain ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour SM le Roi dans la santé et le bonheur, pour le peuple marocain dans la prospérité et le progrès, et pour la Oumma arabe et islamique dans les bienfaits et la bénédiction.