Le SG de l’OCI félicite SM le Roi à l’occasion de la fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 13:59

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Youssef Ben Ahmed Al-Othaimeen, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Al-Othaimeen exprime à SM le Roi et au peuple marocain ses félicitations les meilleures, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bien-être et pour le peuple marocain dans le progrès et la prospérité.

Le secrétaire général de l’OCI souligne, par la même occasion, la solidité des relations entre le Maroc et l’OCI et ses institutions et le rôle influant et agissant du Royaume dans le renforcement de l’action islamique commune telle qu’incarnée par les grands objectifs qui ont motivé la création de l’Organisation.

“Nous aspirons tous à Votre vision et à la sollicitude et l’intérêt accordés par Votre Majesté au renforcement de la solidarité au sein de la Oumma islamique et à l’ouverture de nouvelles perspectives de l’action islamique commune”, ajoute M. Al-Othaimeen.