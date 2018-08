SM le Roi adresse des messages de félicitations aux chefs d’Etat des pays islamiques à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 21 août, 2018 à 17:04

Rabat – A l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a adressé des messages de félicitations aux chefs d’Etat des pays islamiques, leur exprimant Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères toujours plus de progrès et de prospérité.

Dans ces messages, le Souverain souligne, notamment, que “cet heureux événement, symbole de courage, d’altruisme et d’entraide, est l’occasion d’une célébration qui rappelle aux musulmans les idéaux de fraternité, de solidarité et de concorde que prône notre sainte religion. C’est aussi un moment propice pour exalter les enseignements de l’Islam, exhortant à la tolérance et à la modération et rejetant l’extrémisme, la violence et le repli sur soi.”

SM le Roi, Amir Al Mouminine, a conclu Ses messages aux chefs d’Etat des pays islamiques,en priant le Très-Haut de renouveler pareille occasion en les comblant de Ses bonnes grâces, et de “nous prêter aide et assistance pour relever les défis auxquels fait face la Oumma islamique, réaliser ses aspirations à l’unité et à la complémentarité et ainsi, renforcer sa contribution à l’essor et à l’enrichissement de la civilisation humaine”.