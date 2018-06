SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accomplit la prière de l’Aïd Al-Fitr à la Mosquée Ahl Fès à Rabat et reçoit les vœux en cette heureuse occasion

vendredi, 15 juin, 2018 à 11:13

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, a accompli, vendredi, la prière de l’Aïd Al-Fitr à la Mosquée Ahl Fès au Mechouar à Rabat, et reçu les vœux en cette heureuse occasion.

En provenance du Palais Royal de Rabat, le cortège royal s’est dirigé vers la Mosquée Ahl Fès, au milieu des vivats et des acclamations des citoyens venus exprimer leurs meilleurs vœux à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et partager avec le Souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan.

A Son arrivée à la Mosquée, SM le Roi a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Après la prière de l’Aïd, l’Imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné, tout au long du mois de Ramadan, dans un climat de piété, de spiritualité, de bénédiction divine et de recueillement, ajoutant qu’il s’agit d’un moment inégalé de vie spirituelle et de purification des âmes et des corps avec d’immenses promesses de récompenses divines.

Ce mois sacré se distingue au Maroc par les causeries religieuses que préside SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a ajouté l’Imam, notant que ces rencontres scientifiques représentent désormais une source de rayonnement intellectuel et civilisationnel qui contribue à la diffusion de l’image réelle de l’Islam et de ces nobles valeurs et préceptes.

Ce mois béni du Ramadan a également été marqué par les initiatives et actions entreprises par le Souverain dans différents domaines de la vie et ayant pour principaux objectifs le développement et la modernisation du Royaume, ainsi que la promotion des conditions de vie des citoyens, a-t-il poursuivi.

L’Imam a conclu en implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al-Mouminine, de couronner de succès Ses actions pour le bien de Son peuple fidèle et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Il a également élevé des prières pour le repos de l’âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II.

SM le Roi a, par la suite, été salué par les Chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accréditées au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au Souverain.

Le Souverain a, par la suite, regagné le Palais Royal au milieu des acclamations des citoyens venus nombreux pour souhaiter, en ce jour béni, longue vie au Souverain et réitérer leur indéfectible attachement au glorieux Trône alaouite et à l’Auguste personne de Sa Majesté le Roi. En même temps, des coups de canon retentissaient à l’occasion de ce jour de fête.

Au Palais Royal, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a reçu les vœux de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail.

Le Souverain a également reçu les vœux du Chef du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme, des Conseillers du Souverain, des membres du gouvernement, des Hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des beaux-frères du Souverain, des directeurs des cabinets royaux, des officiers supérieurs de l’état-major général des Forces Armées Royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires.