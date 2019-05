SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Assalam à Salé

vendredi, 31 mai, 2019 à 13:24

Salé- SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Assalam à Salé.

Dans son prêche, l’imam a fait observer que Dieu a élevé à un rang supérieur certains prophètes tout comme le Très-Haut a préféré certains endroits, jours et nuits par rapport à d’autres. C’est le cas de Laylat Al Qadr, la nuit du destin, qui vaut mille et une nuits, conformément à la parole divine : “Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit du destin (Al-Qadr). Et qui te dira ce qu’est la nuit du destin ? La nuit du destin est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube”.

L’imam a expliqué que cette nuit a été appelée ainsi en raison de sa valeur inestimable et de son honorabilité auprès de Dieu, puisque c’est la nuit de l’événement sublime, la révélation et la descente du Coran : “En vérité, Nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin” (coran).

Au cours de cette nuit également, a-t-il ajouté, les anges descendent sur terre en grand nombre pour intercéder auprès du Très Haut en faveur des croyants. Dieu a dit: “Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre”.

Enumérant les causes de l’honorabilité et de la grandeur de cette nuit bénie, le prédicateur a souligné que la destinée de chaque être humain pour l’année qui suit sera tracée en cette nuit par le Tout-Puissant qui efface tous les péchés antérieurs des croyants qui auront célébré Laylat Al Qadr dans la foi, la dévotion, l’adoration, les prières et la lecture du Coran, conformément au verset coranique : “Qui veille la nuit du destin mû par sa foi et comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés”.

L’imam a noté que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en marchant sur les traces de Son Aïeul, le Sceau des messagers et prophètes Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui, et prenant exemple sur la tradition bénie de Ses pieux ancêtres qui accomplissaient les bonnes œuvres durant cette nuit sacrée, veille à célébrer Laylat Al Qadr dans la piété, le recueillement et la dévotion.

Il a relevé que les musulmans ont pris l’habitude de célébrer Laylat Al Qadr le 27ème jour du mois sacré de Ramadan, au regard de plusieurs hadiths authentiques, dont celui raconté par l’imam Ahmed : “Cherchez la nuit du destin dans le 27-ème jour de Ramadan”.

Le prédicateur a invité les croyants à redoubler de prières, d’évocations et d’implorations de Dieu durant cette nuit bénie, conformément à la recommandation faite par le prophète Sidna Mohammed à Son épouse Aïcha, de s’adresser au Très-Haut en ces termes : ” Seigneur, tu es tout pardonnant et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi”.

L’imam a rappelé aux fidèles l’obligation de s’acquitter de la zakat au terme de ce mois de jeûne, soulignant qu’il s’agit d’un devoir religieux recommandé par le Saint Coran et la Sounna bénie.

C’est une aumône pour se purifier, compléter l’immense récompense du mois béni de Ramadan et nourrir les nécessiteux. En ce sens, elle est l’une des manifestations de l’unité, de la cohésion, de la solidarité de la oumma islamique, a-t-il noté.

Il a ajouté que zakat Al-Fitr incombe à tout jeûneur, pour lui et pour les autres personnes à sa charge, sous la forme d’un Saâ des denrées alimentaires les plus consommées dans un pays donné et pourrait être aussi consentie en numéraire, précisant que son montant a été fixé cette année à 13 dh.

Le prédicateur a rappelé également que la zakat ne doit pas être consentie au-delà de la prière de l’Aid sinon elle sera considérée comme une simple aumône.

A la fin de son prêche, l’imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la Nation et de la Religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Il a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis parmi les Prophètes, les saints et les vertueux.