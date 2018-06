SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du Vendredi à la mosquée Tayba à Sala Al Jadida

vendredi, 8 juin, 2018 à 13:14

Sala Al Jadida – SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a accompli la prière du Vendredi à la mosquée Tayba à Sala Al Jadida.

L’imam a entamé son prêche en rappelant que la Oumma du prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui, a été élue pour avoir l’Islam pour religion et accomplir sa foi et les bonnes œuvres, ajoutant que le Très Haut a prescrit la prière aux croyants en tant que pilier de la religion et l’un de ses commandements conformément à la parole de Dieu : “La Salât demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés”.

Il a ensuite mis l’accent sur la place éminente de la mosquée en Islam qui l’a érigée en un lieu sacré dédié à l’exercice des prières et à l’invocation de Dieu, encourageant ainsi les croyants à édifier et à vénérer les lieux de prière.

Le prédicateur a ajouté que les mosquées ont une sacralité et une vénération inégalées dans la religion musulmane et jouent un rôle important dans la société dans la mesure où elles représentent un point de convergence des fidèles pour accomplir leurs prières de façon collective ainsi qu’un espace pour l’apprentissage de la religion et la récitation du coran.

De par la sacralité de ces lieux de culte, a-t-il expliqué, les croyants qui s’y rendent doivent être purs, aussi bien dans leur corps que dans leur esprit et leur âme, et n’avoir comme seule préoccupation que l’évocation et l’adoration de Dieu et la recherche de Sa bénédiction.

C’est ainsi que le premier geste accompli par le prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui, après Son émigration à Médine, a été l’édification de la première mosquée dans l’islam, la mosquée de Quba, avant la construction d’Al Masjid Al-Nabaoui comme meilleure preuve de la sacralité et de la vénération des maisons de Dieu, a-t-il poursuivi.

Suivant cet enseignement, les compagnons du messager de Dieu et leurs dignes successeurs ont toujours tenu à préserver la place de premier rang qui échoit aux mosquées dans l’islam, en contribuant, par leur argent ou leur foncier, à l’édification de mosquées, conscients qu’ils étaient que tout dirham dépensé dans la réalisation de ces œuvres bénies sera amplement rétribué le jour du Jugement dernier, a dit l’imam, qui a mis en exergue le souci constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, d’édifier les mosquées et de les préserver suivant la noble tradition de ses aïeuls, en particulier les Souverains de la dynastie Alaouite.

L’imam a par ailleurs insisté sur l’importance des prières et de l’évocation de Dieu durant les dix derniers jours du Ramadan, une période qui constituait pour le prophète Sidna Mohammed, paix et salut soient sur Lui, une occasion bénie pour se consacrer entièrement à l’adoration de Dieu, se repentir et implorer le Très Haut pour exaucer Ses vœux et concrétiser Ses aspirations les plus chères.

Il a également invité tous les croyants à s’acquitter de la Zakate durant la dernière décade du mois sacré, qui coïncide avec Laylat Al Qadr bénie, et dont le montant minimum a été fixé à 13 DH par personne.

A la fin de son prêche, l’Imam a imploré le Tout-Puissant de préserver SM le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur de la nation et de la religion, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille royale.

L’imam a également élevé des prières au Très-Haut pour entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les saints et les vertueux.