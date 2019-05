SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside la quatrième causerie religieuse du mois de Ramadan

jeudi, 23 mai, 2019 à 18:29

Casablanca-Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismaïl, a présidé, jeudi au Palais Royal à Casablanca, la quatrième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par M. Saad Ben Thaql Al-Ajmi, professeur à l’instance générale de l’enseignement au Koweït , sous le thème : “La question de la contestation dans l’esprit des pieux ancêtres”, à la lumière du verset coranique : “Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure aboutissement” (Sourat An-Nisa).

