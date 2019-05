SM le Roi félicite la présidente de la République d’Éthiopie à l’occasion de la fête nationale de son pays

mardi, 28 mai, 2019 à 12:31

Rabat-Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la présidente de la République d’Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations et vœux de santé et de bonheur à Mme Zewde, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple éthiopien frère.

Saluant les relations fraternelles entre le Maroc et l’Éthiopie qui sont basées sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse, SM le Roi réitère Sa détermination à continuer d’oeuvrer de concert avec Mme Zewde et le gouvernement de son pays, en vue de raffermir ces relations pour en faire un partenariat exemplaire répondant aux aspirations des deux peuples frères et contribuant à l’unité, à la stabilité et à la prospérité du continent africain.