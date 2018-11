SM le Roi félicite le président de la République du Panama à l’occasion de la fête nationale de son pays

samedi, 3 novembre, 2018 à 12:20

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Panama, Juan Carlos Varela Rodriguez, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères de voeux de santé et de bonheur au président Varela Rodriguez et de davantage de progrès et de prospérité au peuple panaméen ami.

Le Souverain fait part de Sa satisfaction pour le développement soutenu que connaissent les relations de coopération entre les deux pays, grâce à la détermination des deux chefs d’Etat de poursuivre l’action commune pour consolider et donner une impulsion aux relations bilatérales et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis.