SM le Roi félicite le Roi du Cambodge à l’occasion de la fête nationale de son pays

vendredi, 9 novembre, 2018 à 10:09

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

A cette occasion, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur au Roi du Cambodge, et de plus de progrès et de prospérité au peuple cambodgien ami sous sa conduite éclairée.

“Les liens séculaires d’amitié et de considération qui unissent nos deux peuples constituent un atout majeur pour la consolidation des relations de coopération entre nos deux pays”, souligne le Souverain dans ce message.

A cet effet, SM le Roi tient à réitérer Sa ferme détermination d’oeuvrer, de concert avec le Roi du Cambodge, pour hisser ces relations au niveau d’excellence souhaité, pour le plus grand bien des deux peuples amis.