SM le Roi félicite l’Émir du Koweït à l’occasion de l’anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays

lundi, 29 janvier, 2018 à 11:33

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Émir de l’Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de l’anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur à l’Émir du Koweït et à l’illustre famille princière et de davantage de progrès et de prospérité au peuple koweïtien frère.

Le Souverain se dit très fier des liens de fraternité et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, ainsi que des relations de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux pays, affirmant Sa détermination à continuer de travailler de concert avec l’Émir du Koweït, pour raffermir ces relations et consolider les moyens de concertation et de coordination bilatérales sur les questions d’intérêt commun et ce, pour renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et le Koweït dans divers domaines, au service des deux peuples frères.

SM le Roi salue, à cette occasion, les acquis réalisés au Koweït sous la sage conduite de Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah sur la voie de davantage de progrès et de prospérité.