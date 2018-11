SM le Roi : la décision du Maroc de réintégrer l’Union Africaine a été motivée par l’adhésion à la dynamique de développement à l’œuvre dans le Continent

mardi, 6 novembre, 2018 à 20:35

Rabat – La décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle africaine a été motivée par l’adhésion à la dynamique de développement à l’œuvre dans le Continent, a affirmé SM le Roi Mohammed VI.

“Outre la volonté de marquer notre fierté d’appartenir à l’Afrique, cette démarche a été motivée par notre adhésion à la dynamique de développement à l’œuvre dans le Continent, par notre souci de relever les multiples défis auxquels ce dernier est confronté, sans renoncer pour autant à nos droits légitimes et à nos intérêts supérieurs”, a dit le Souverain dans un discours adressé mardi soir à la Nation à l’occasion du 43-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, soulignant que cette décision “a été d’inscrire le retour de notre pays à l’Union Africaine dans une logique de clarté et d’ambition”.

SM le Roi a noté que “la décision du Maroc de réintégrer sa famille institutionnelle n’avait pas uniquement pour dessein de plaider la Cause du Sahara marocain, étant donné que la plupart des Etats africains partagent d’ores et déjà la position du Maroc à ce propos”.

Le Souverain s’est félicité par la même occasion des résolutions du dernier Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, tenu à Nouakchott, “car elles sont en accord avec les positions et les principes internationaux pertinents”.

“Cette position constructive, empreinte de sagesse et de hauteur de vue, en finit avec les trop nombreuses manœuvres qui, au sein de l’Union Africaine, faisaient perdre à l’Afrique et à ses peuples un temps précieux, celui-là même qui aurait dû être employé à bon escient pour promouvoir le développement des pays africains et favoriser leur intégration”, a relevé Sa Majesté le Roi.

“Dans le même état d’esprit, a ajouté le Souverain, le Maroc s’emploiera à développer des partenariats économiques efficients, générateurs de richesse, avec différents pays et divers groupements économiques, y compris l’Union européenne”.

“Néanmoins, a tenu à préciser le Souverain, nous n’en accepterons aucun qui pourrait porter atteinte à notre intégrité territoriale”.

“Il nous importe avant tout que ces partenariats soient expressément bénéfiques et, au premier chef, à la population du Sahara marocain, en ayant un impact positif sur leurs conditions de vie et en leur permettant de jouir, à l’intérieur de leur patrie, d’un climat de liberté et de dignité”, a dit SM le Roi.