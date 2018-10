SM le Roi reçoit un message de condoléances du secrétaire général de l’OCI suite au déraillement d’un train à Bouknadel

mercredi, 24 octobre, 2018 à 15:28

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique (OCI), Yusuf Bin Ahmed Al-Uthaymeen, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le secrétaire général de l’OCI affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande affliction la tragique nouvelle du déraillement d’un train près de la ville de Rabat, faisant plusieurs morts et blessés.

En cette douloureuse circonstance, M. Al-Uthaymeen implore le Tout-Puissant d’avoir les victimes en Sa sainte miséricorde, d’accorder consolation et réconfort à leurs familles et prompt rétablissement aux blessés, et de préserver SM le Roi et le peuple marocain de tout malheur.