SM le Roi reçoit un message de condoléances et de compassion du Prince héritier de Bahreïn suite au déraillement d’un train à Bouknadel

jeudi, 25 octobre, 2018 à 15:57

Rabat- SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion de SAR le Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Prince héritier de Bahreïn, Commandant suprême adjoint des Forces armées bahreïnies et Premier vice-Premier ministre, suite au déraillement d’un train à Bouknadel, faisant plusieurs victimes et blessés.

En cette douloureuse circonstance, SAR le Prince Salman ben Hamad Al Khalifa exprime à SM le Roi ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cet accident tragique, implorant le Tout-Puissant d’avoir les victimes en Sa sainte miséricorde, d’accorder prompt rétablissement aux blessés et de préserver le Royaume du Maroc et le peuple marocain frère de tout malheur.