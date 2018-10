SM le Roi reçoit un message de condoléances et de compassion du Vice-Emir du Qatar suite au déraillement d’un train à Bouknadel

lundi, 29 octobre, 2018 à 15:33

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du Vice-Emir du Qatar, SA Cheikh Abdallah Ben Hamad Al-Thani, suite au déraillement d’un train à Bouknadel.

Dans ce message, le Vice-Emir du Qatar exprime à SM le Roi ses vives condoléances et sa sincère compassion suite au déraillement d’un train reliant les villes de Rabat et Kénitra, implorant le Tout-Puissant d’avoir les victimes en Sa sainte miséricorde, d’accorder consolation et réconfort à leurs familles et prompt rétablissement aux blessés.