SM le Roi reçoit un message de félicitations du Directeur général de l’OADIM à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

jeudi, 17 mai, 2018 à 9:09

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du directeur général de l’Organisation arabe pour le développement industriel et des mines (OADIM), Adil Sakr, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Directeur général de l’OADIM exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la grâce et la miséricorde et pour le peuple marocain dans la gloire, la quiétude et la bénédiction.