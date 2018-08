SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la République du Kazakhstan à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 21 août, 2018 à 18:45

Rabat – SM le Roi a reçu un message de félicitations du président de la République du Kazakhstan, M. Noursoultan Nazarbaïev, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le président Nazarbaïev exprime à SM le Roi et au peuple marocain ses sincères félicitations, formulant le vœu de voir cet événement, qui incite l’ensemble de la Oumma islamique à s’attacher aux valeurs d’humanisme, de paix, d’amour et de piété, apporter davantage de solidarité et de bienfaits.

M. Nazarbaïev fait également part de son souhait que pareille occasion puisse contribuer au renforcement des liens de coopération et d’unité entre les peuples kazakh et marocain, faisant part au Souverain de ses sincères vœux de santé et de réussite, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami.