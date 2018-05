SM le Roi reçoit un message de félicitations du président égyptien à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

mercredi, 16 mai, 2018 à 22:30

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République arabe d’Égypte, Abdelfettah Al Sissi, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président égyptien exprime en Son nom et en celui du peuple égyptien et de son gouvernement, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut de concrétiser les aspirations du peuple marocain.

“Le mois sacré de Ramadan est l’occasion pour la Oumma islamique de se rappeler de l’importance d’unir ses rangs et de conjuguer ses efforts afin de rehausser sa place parmi les nations”, écrit le président égyptien.

M. Al-Sissi implore le Très-Haut de bénir la Oumma arabe et islamique et de renouveler pareille occasion dans la quiétude, le bien-être et la bénédiction.