SM le Roi reçoit un message de félicitations du président gabonais à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

mercredi, 16 mai, 2018 à 21:35

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président gabonais Ali Bongo Ondimba, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, M. Bongo exprime ses sincères félicitions et ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur au Souverain et à l’Illustre Famille Royale, ainsi que ses “souhaits de progrès continu et de prospérité pour le peuple marocain frère”.

Le président gabonais implore le Tout-Puissant de continuer à fortifier et à guider SM le Roi Mohammed VI dans Sa remarquable œuvre de modernisation du Royaume du Maroc et d’édification d’un vive ensemble toujours plus fraternel et épanouissant pour Ses compatriotes.

Et d’ajouter “Puisse le Très-Haut également couronner de succès nos efforts communs en faveur de l’enrichissement des relations unissant nos deux pays, dans l’intérêt mutuellement bénéfique de nos populations respectives”.

“Dans ce monde en constante transformation et marqué par de nombreux défis, je forme le souhait de voir nos prières aider à la consolidation de notre Oumma islamique autour des valeurs de solidarité, d’unité et de paix”, souligne M. Bongo.