SM le Roi reçoit un message de félicitations du président tchadien à l’occasion du mois sacré de Ramadan

jeudi, 17 mai, 2018 à 9:03

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Tchad, M. Idriss Deby Itno, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président tchadien exprime, en son nom et en celui du peuple et du gouvernement tchadiens, à SM le Roi, à la Famille Royale et au peuple marocain, ses vives et chaleureuses félicitations, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur avec davantage de prospérité et de sécurité.

Le président tchadien implore le Très Haut de “renouveler pareille occasion pour la Oumma islamique dans le bien-être, la quiétude et la bénédiction, d’accepter nos prières et de couronner de succès nos efforts en faveur de nos actions pour le bonheur et la prospérité de nos peuples et la recherche de la paix dans le monde”.