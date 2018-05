SM le Roi reçoit un message de félicitations du président tunisien à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan

vendredi, 18 mai, 2018 à 22:42

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président tunisien, M. Béji Caïd Essebsi à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le président tunisien exprime, en son nom et en celui du peuple tunisien, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère sous la sage conduite du Souverain.

A cette occasion, M. Essebsi implore le Très-Haut de faire de ce mois béni “un porte-bonheur pour nous et pour l’ensemble de la Oumma arabo-islamique, le renouveler dans la félicité et la bénédiction et couronner de succès nos efforts pour raffermir les liens de fraternité et les relations de coopération solides entre nos deux pays” pour le bien et l’intérêt des deux peuples frères, et afin de concrétiser leurs inspirations à davantage de solidarité et au parachèvement de l’édifice maghrébin.