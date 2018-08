SM le Roi reçoit un message de félicitations du SG de l’OCI à l’occasion de l’Aïd Al Adha

mardi, 21 août, 2018 à 17:59

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du secrétaire général de l’Organisation de coopération islamique (OCI), Youssef ben Ahmed Al-Othaimeen, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, M. Al-Othaimeen exprime, en son nom et en celui du Secrétariat général de l’OCI et des instances relevant de l’organisation, ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans davantage de progrès et de prospérité pour le Royaume du Maroc sous la conduite de SM le Roi, et de gloire pour l’ensemble de la Oumma islamique.