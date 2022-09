SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feu Fathallah Lamghari

lundi, 5 septembre, 2022 à 20:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste feu Fathallah Lamghari.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une grande émotion la triste nouvelle du décès de l’artiste Fathallah Lamghari, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à leurs proches, à la grande famille artistique nationale du regretté et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la perte de l’un des pionniers de la chanson marocaine, qui a étoffé le répertoire musical national, des décennies durant, par des chansons éternelles, tant appréciées par les amoureux de la musique marocaine authentique.

Le Souverain souligne, dans ce message, que feu Fathallah Lamghari a veillé à enrichir le patrimoine artistique national par des chefs d’œuvre exceptionnelles empreintes d’authenticité et de patriotisme sincère.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, se remémorant, avec estime, les qualités humaines du regretté, son patriotisme et son attachement indéfectible aux constantes et sacralités de la Nation, des valeurs qui se trouvent traduites dans les paroles de la chanson patriotique, unificatrice et éternelle “Nidaa El Hassan” qu’il a écrites.

Le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour les services rendus à l’art et à sa patrie et d’accorder à ses proches patience et réconfort.