SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Abdeladim Chennaoui

lundi, 13 juillet, 2020 à 16:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste feu Abdeladim Chennaoui, décédé vendredi soir à Casablanca à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l’artiste feu Abdeladim Chennaoui.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, amis et fans ainsi qu’à sa grande famille artistique nationale, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit également partager les sentiments de la famille suite à la perte de cette grande figure artistique, Se remémorant ses contributions créatives et pionnières au rayonnement de l’art théâtral marocain et implorant le Tout-Haut de rétribuer amplement le défunt, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.