SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Ibrahim Aboubakr Harakat

mardi, 14 juillet, 2020 à 19:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu professeur Ibrahim Aboubakr Harakat.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du professeur, chercheur et historien Ibrahim Aboubakr Harakat.

En cette triste circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis, ainsi qu’à sa grande famille culturelle et intellectuelle, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit partager les sentiments de la famille suite à la perte de l’un des piliers de l’école marocaine de l’Histoire, Se remémorant sa compétence et sa diligence pionnière dans l’enseignement, la recherche et l’écriture.

Sa Majesté rappelle que le défunt a laissé, tout au long de son parcours académique plein de créativité, une solide connaissance et un legs scientifique qui a enrichi la bibliothèque du champ historique au Maroc, duquel ont puisé des générations d’étudiants et de chercheurs, et qui lui a valu la reconnaissance d’une panoplie d’institutions scientifiques et intellectuelles nationales et internationales.

Le Souverain implore aussi le Tout-Haut de rétribuer amplement le défunt des services qu’il a rendus à sa patrie, de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir dans Son vaste paradis.