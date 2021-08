SM le Roi adresse un message de félicitations au Raja Club Athletic suite à sa consécration à la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions

dimanche, 22 août, 2021 à 0:06

Fès- SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du Raja Club Athletic, à l’occasion de sa consécration à la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions (saison 2019-2020).

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations aux membres de l’équipe casablancaise, et à travers eux à l’ensemble de ses composantes, ainsi qu’à son large public, pour ce nouvel exploit footballistique, qui vient consacrer le leadership du club du Raja au niveau arabe après sa dernière consécration continentale.

En cette heureuse occasion, Sa Majesté le Roi fait part de Sa grande fierté pour cette performance réalisée par le Raja de Casablanca, en remportant avec mérite cette précieuse Coupe, grâce à son esprit sportif élevé, à sa compétitivité et à son patriotisme enraciné, d’autant plus que cette Coupe “porte Notre auguste nom, et que cette consécration coïncide avec la célébration par le peuple marocain de Notre anniversaire”.

“Vous nous avez offert un trophée porteur de fierté, de joie et d’allégresse”, souligne le Souverain.

Tout en félicitant les membres du Club et son public pour cette victoire, qui confirme de nouveau la forte présence des équipes marocaines dans les différentes manifestations sportives régionales, continentales et internationales, SM le Roi salue les efforts de l’ensemble des composantes de l’équipe, cadres techniques, médicaux et administratifs et joueurs, qui ont fait montre d’un grand potentiel tout au long de ce championnat arabe distingué.

Le Souverain Se dit convaincu que ce nouveau sacre constituera une forte impulsion pour l’équipe casablancaise afin de redoubler d’efforts en vue de réaliser davantage d’exploits et remporter plus de titres, et de demeurer un exemple à suivre par l’ensemble des clubs sportifs nationaux.

Réitérant Ses vives félicitations pour ce remarquable exploit, SM le Roi souhaite davantage de succès au club du Raja dans son parcours sportif, tout en l’assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.