SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN-2021

dimanche, 7 février, 2021 à 23:34

Rabat- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la Sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN-2021), organisé par le Cameroun frère.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations suite à ce sacre continental bien mérité de la sélection marocaine des joueurs locaux, saluant tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit africain, le deuxième de suite, joueurs, entraîneurs et staffs médical, technique et administratif, ainsi que les dirigeants et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

SM le Roi dit apprécier la ferme détermination, le grand esprit sportif et la belle prestation technique dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale durant cette compétition.

Le Souverain souligne aussi que les membres de la sélection nationale ont démontré durant ce championnat la forte présence continentale du football national.

Tout en réitérant Sa fierté de cet exploit sportif qui honore le football marocain, SM le Roi souhaite aux membres de la sélection nationale plein succès pour réaliser davantage de sacres dans les différentes compétitions régionales, continentales et internationales.