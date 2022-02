SM le Roi adresse un message de félicitations à la Reine Elizabeth II à l’occasion de son jubilé de platine

lundi, 7 février, 2022 à 18:46

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Elizabeth II, Reine du Royaume-Uni, à l’occasion de son jubilé de platine, marquant le 70ème anniversaire de son règne.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à SM la Reine Elizabeth II, ainsi que Ses voeux de santé et de bonheur à tous les membres de la Famille Royale.

“Les 70 ans de règne de Votre Majesté ont été marqués par des réalisations remarquables. Depuis Votre accession au Trône, Vous avez servi votre peuple avec un dévouement sans faille quelles que soient les circonstances. Vous avez également fait preuve d’une grande sagesse dans tout ce que Vous avez entrepris”, écrit SM le Roi dans ce message.

“Votre dévouement au devoir a incontestablement valu à Votre Majesté l’amour et l’estime de votre peuple”, ajoute le Souverain.

SM le Roi s’est également félicité des relations dynamiques et diversifiées que le Maroc et le Royaume-Uni entretiennent, affirmant que “les perspectives de coopération future sont encore plus prometteuses”.