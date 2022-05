SM le Roi, Amir Al Mouminine, adresse des cartes de vœux aux Chefs d’État des pays islamiques à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

dimanche, 1 mai, 2022 à 15:01

L’augmentation du salaire minimum agricole garanti au Maroc (SMAG) et son alignement sur le salaire minimum dans les autres secteurs figure parmi les principaux objectifs de la stratégie “Génération Green 2020-2030” lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki.