SM le Roi, Amir Al-Mouminine, célèbre une veillée religieuse en commémoration de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif

mercredi, 28 octobre, 2020 à 19:30

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a affirmé mercredi à Rabat, que 99% des entreprises et 92% des salariés ne sont pas concernés par la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre de l’exercice 2021, proposée dans le cadre du projet de loi de finances de 2021 (PLF-2021).