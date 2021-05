SM le Roi, Amir Al-Mouminine, commémore Laylat Al-Qadr bénie

dimanche, 9 mai, 2021 à 15:56

Le conseil communal de Dakhla, réuni vendredi en session ordinaire du mois de mai, a adopté à l’unanimité des projets de conventions de jumelage avec les villes italiennes Mazara del Vallo et Vibo Valentia, en vue de renforcer les relations de coopération et d’échange de visites et d’expériences dans différents domaines.