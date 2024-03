SM le Roi, Amir Al-Mouminine, félicite le Pape François à l’occasion de l’anniversaire de son investiture à la mission papale

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:43

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé un message de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape François, à l’occasion du onzième anniversaire de son investiture à la mission papale.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de longue vie pour Sa Sainteté le Pape François afin qu’il puisse poursuivre sa contribution agissante à la consécration des principes de dialogue et de coexistence.

SM le Roi saisit cette occasion pour réaffirmer la détermination du Royaume à continuer à enrichir les excellentes relations l’unissant à la Cité du Vatican, de manière à contribuer aux efforts de consolidation et de promotion des nobles valeurs spirituelles et humaines entre les peuples.