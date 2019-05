SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside jeudi la sixième causerie religieuse du mois de Ramadan

jeudi, 30 mai, 2019 à 16:34

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, préside, ce jeudi au Palais Royal à Rabat, la sixième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie sera animée par le Professeur Abdelwahab Zayed, ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), sous le thème “Les palmiers dans le Coran et la Sounna”, à la lumière du verset coranique : “Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi ! S’il t’arrive de voir quelqu’un, dis-lui : “J’ai fait vœu d’un jeûne au Tout-Miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain.”” (Sourat Maryam).

Cette causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 17H00.