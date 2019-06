SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside à Rabat la septième causerie religieuse du mois de Ramadan

samedi, 1 juin, 2019 à 18:14

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SA le Prince Moulay Ismaïl, a présidé, samedi au Palais Royal à Rabat, la septième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par le Professeur Zoubida Hermas, membre du Conseil des oulémas d’Ain-Sbaa Hay-Mohammadi, sous le thème “L’habit féminin dans ses dimensions islamique et nationale”, à la lumière du verset coranique : “Ô enfants d’Adam, dans chaque lieu de Ṣalat, portez votre parure (vos habits). Et mangez et buvez; et ne commettez pas d’excès, car Il [Allah] n’aime pas ceux qui commettent des excès. Dis qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?. Dis elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie, et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection. Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent”.(Sourat Al-Aaraf).