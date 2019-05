SM le Roi, Amir Al Mouminine, préside sixième causerie religieuse du mois de Ramadan

jeudi, 30 mai, 2019 à 18:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, jeudi au palais royal à Rabat, la sixième causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.

Cette causerie a été animée par le professeur Abdelwahab Zayed, ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), sous le thème : “Les palmiers dans le Coran et la Sounna”, à la lumière du verset coranique : “Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi ! S’il t’arrive de voir quelqu’un, dis-lui : “J’ai fait vœu d’un jeûne au Tout-Miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain”.