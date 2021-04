SM le Roi, Amir Al Mouminine, se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V

vendredi, 23 avril, 2021 à 18:53

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a annoncé, vendredi, le lancement d’un guichet en ligne spécial pour les élections des délégués des salariés du secteur privé, via son site institutionnel https://www.travail.gov.ma, dans le cadre des missions et responsabilités qui lui ont été confiées en matière de suivi et d’accompagnement de ces échéances.