SM le Roi appelle au lancement du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains

mercredi, 29 juillet, 2020 à 22:21

Tétouan – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a estimé que le moment était venu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Dans un discours adressé à la Nation à l’occasion du 21è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, SM le Roi a préconisé “le déploiement progressif de cette opération à partir du mois de janvier 2021, selon un programme d’action précis”.

Ce programme devra porter, en premier lieu, sur la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations familiales, avant d’être ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi, a expliqué le Souverain.

“Pour qu’il profite directement et pleinement aux bénéficiaires, ce projet requiert une réforme rigoureuse des systèmes et programmes sociaux déjà en place, notamment à travers l’opérationnalisation du Registre social unifié (RSU)”, a soutenu SM le Roi, soulignant que “la généralisation de la couverture sociale doit devenir un levier essentiel d’insertion du secteur informel dans le tissu économique national”.

Par conséquent, le Souverain a appelé le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, à parachever l’élaboration d’une vision pragmatique globale, précisant que “celle-ci devra inclure le planning, le cadre légal ainsi que les options de financement pour parvenir in fine à une généralisation effective de la couverture sociale”.

SM le Roi a également rappelé que tous les projets et toutes les initiatives qu’Il a engagés ont une double finalité complémentaire : la promotion du développement et l’instauration de la justice sociale et spatiale, avec pour aspiration prioritaire d’assurer la protection sociale à tous les Marocains.

L’objectif étant qu’à terme toutes les franges de la société puissent en bénéficier, a indiqué le Souverain, rappelant que lors du Discours du Trône de l’année 2018, Il avait déjà appelé à une prompte refonte du dispositif de protection sociale, qui est encore marqué par un éparpillement des interventions et par un faible taux de couverture et d’efficacité.

“A cette fin, il importe d’adopter une bonne gouvernance reposant sur un dialogue social constructif”, a estimé SM le Roi, soulignant qu’en étant guidé par des principes de probité, de transparence, de droit et d’équité, ce dispositif devra prévenir tout dérapage ou toute instrumentalisation de ce noble projet sociétal à des fins politiques.