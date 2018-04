SM le Roi appelle à un éveil des consciences écologiques en Afrique, une urgence pour le continent

dimanche, 29 avril, 2018 à 15:19

Brazzaville – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé, dimanche à Brazzaville, à un éveil des consciences écologiques en Afrique, une urgence pour le continent et une nécessité capitale pour son développement.

L’Afrique s’est engagée dans la voie de la transformation, de manière irréversible, mais les défis demeurent nombreux. «Et le plus important aujourd’hui est sans doute d’associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques», a affirmé le Souverain dans un Discours devant le premier Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo.

«Notre réunion aujourd’hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour Notre continent, elle l’est également pour l’humanité tout entière, car elle est l’expression d’une prise de conscience collective, des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète», a souligné Sa Majesté le Roi.

«Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. L’appauvrissement de ce patrimoine qui nous est commun, engendre de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des populations, et nuit au développement socio-économique des communautés qui en dépendent’’, a averti le Souverain.

«Au centre de cette préoccupation, se trouve le Bassin du Congo : au niveau mondial, il est le second réservoir de carbone, et le deuxième plus grand bassin fluvial, constituant ainsi une des plus grandes zones forestières et abritant plus de la moitié des espèces animales du continent ; Il est par conséquent un régulateur du climat de la planète, et fait de l’Afrique le «deuxième poumon» du monde. C’est ici et maintenant que se dessine l’avenir de ce patrimoine vital», a expliqué Sa Majesté le Roi.

«Dans notre construction de l’Afrique de demain, la préservation de l’environnement est la base de la co-émergence de l’Afrique, le socle sur lequel sera bâtie la croissance économique inclusive du continent», a souligné le Souverain. C’est pour cela que «nous devons nous atteler ensemble à prendre en compte le réchauffement climatique, ses risques, et à transformer nos économies sur la base du développement durable», a dit le Souverain.

Et Sa Majesté le Roi de poursuivre que ‘’Notre présence ici aujourd’hui témoigne de notre détermination à placer ces questions, au plus haut de nos préoccupations et de notre action. Nous sommes résolus à mettre en œuvre des initiatives concrètes, susceptibles de préserver les droits des générations à venir».

C’est ainsi que «le Royaume du Maroc œuvrera sans relâche, et avec détermination pour la concrétisation des grands projets structurants de Notre continent», a dit le Souverain.

Pour Sa Majesté le Roi, «le défi écologique ne doit plus être perçu comme une menace, mais comme une priorité. C’est le sens de notre engagement commun aujourd’hui, un engagement placé sous les principes de la responsabilité partagée et de la solidarité panafricaine».