SM le Roi appelle à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs du Maroc et de l’Algérie

samedi, 31 juillet, 2021 à 23:10

Fès- Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à faire “prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs” du Royaume du Maroc et de l’Algérie en vue de dépasser une “situation déplorable qui gâche les potentialités des deux pays.

“Nous appelons à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, au grand dam de nos deux peuples et des liens d’affection et de fraternité qui les unissent, a affirmé le Souverain dans le discours adressé à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.

En effet, a indiqué le Souverain, “l’état actuel de ces relations ne Nous satisfait guère car il ne sert en rien les intérêts respectifs de Nos deux peuples. Il est même jugé inacceptable par bon nombre de pays”.

Soulignant l’importance accordée à “la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple”, lesquelles sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc, Sa Majesté le Roi a assuré que “corollairement, ce qui touche le Maroc affecte tout autant l’Algérie ; car les deux pays font indissolublement corps”.

“La vérité est que le Maroc et l’Algérie sont tous deux confrontés aux problèmes de l’immigration, de la contrebande, du narcotrafic et de la traite des êtres humains”, a fait observer SM le Roi, notant que les bandes qui s’adonnent à ces activités criminelles sont “notre véritable ennemi commun”.

“Si, ensemble, nous nous attelons à les combattre, nous parviendrons à mettre fin à leurs agissements en extirpant leur mal à la racine”, a affirmé le Souverain, déplorant “les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l’Algérie”, lesquelles “nuisent à l’image des deux pays et laissent une impression négative, notamment dans les enceintes internationales”.

Le Maroc, a ajouté le Souverain, “s’attache à poursuivre ses efforts sincères pour consolider la sécurité et la stabilité dans son environnement africain et euro-méditerranéen, et plus particulièrement dans son voisinage maghrébin”.

Dans le droit fil de cette approche, SM le Roi a réitéré Son “invitation sincère à Nos frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage”.

Et de préciser que “plus que deux nations voisines, le Maroc et l’Algérie sont deux pays jumeaux qui se complètent”.

“Par conséquent, à sa plus proche convenance, J’invite Son Excellence le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par Nos deux peuples durant des années de lutte commune”, a dit le Souverain.

Dans son discours, SM le Roi a assuré que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières entre les deux pays sont “totalement dépassées et n’ont plus raison d’être aujourd’hui”.

“Aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d’autant que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n’ont plus raison d’être aujourd’hui”, a relevé le Souverain, Se disant intimement convaincu qu’entre deux pays voisins et deux peuples frères, l’état normal des choses est que “les frontières soient et demeurent ouvertes”.

En effet, “leur fermeture heurte un droit naturel et un principe juridique authentique, consacré par les instruments internationaux, notamment le Traité de Marrakech, texte fondateur de l’Union du Maghreb Arabe qui prévoit la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les pays constitutifs de l’espace maghrébin”.