SM le Roi appelle à une “opiniâtre” vigilance et un “engagement résolu” pour apporter un soutien indéfectible au secteur sanitaire

vendredi, 9 octobre, 2020 à 17:00

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à faire preuve d’une “opiniâtre” vigilance et d'”un engagement résolu” pour préserver la santé et la sécurité des citoyens et apporter “un soutien indéfectible” au secteur sanitaire.

Pour “préserver la santé et la sécurité des citoyens, il est primordial de faire preuve d’une opiniâtre vigilance et d’un engagement résolu en apportant au secteur sanitaire un soutien indéfectible”, a affirmé Sa Majesté le Roi dans un discours adressé, vendredi à partir du Palais Royal de Rabat, au parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature.

Relever les défis qui découlent de la crise sanitaire “sans précédent” requiert une mobilisation nationale générale et la mutualisation de tous les efforts, a dit le Souverain, exhortant l’ensemble des institutions et des forces vives de la Nation, et, au premier chef, le Parlement, à se hisser au niveau des défis de la conjoncture actuelle et à répondre ainsi aux attentes des citoyens.

“En effet, dans le combat en faveur des intérêts de la patrie et des citoyens, il importe de rappeler que, comme la responsabilité, le succès doit être partagé”, a insisté Sa Majesté le Roi, relevant qu’”il est l’affaire de tous, de chacun de nous, ou il n’est pas”.

Le Souverain S’est dit, par ailleurs, persuadé qu’”ensemble, unis dans le cadre national et solidaires à l’échelle sociale, nous saurons relever ce défi”.