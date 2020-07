SM le Roi engage le gouvernement et les différents acteurs à concentrer leur attention sur les défis et les priorités dictés par la crise sanitaire

mercredi, 29 juillet, 2020 à 22:06

Tétouan – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a engagé le gouvernement et les différents acteurs à concentrer leur attention sur les défis et les priorités dictés par la nouvelle donne imposée par la crise sanitaire, appelant à redéfinir l’ordre des priorités, à asseoir les bases d’une économie forte et compétitive et à construire un modèle social plus inclusif.

“Nous engageons le gouvernement et les différents acteurs à concentrer leur attention et leur action sur les défis et les priorités que dicte cette nouvelle donne”, a indiqué le Souverain dans un Discours adressé mercredi à la Nation, à l’occasion de la Fête du Trône, soulignant qu’“il nous appartient de saisir l’opportunité de redéfinir l’ordre des priorités, d’asseoir les bases d’une économie forte et compétitive et de construire un modèle social plus inclusif”.

SM le Roi a aussi relevé qu’il importe, au premier chef, d’initier un plan ambitieux de relance économique pour permettre aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préserver les sources de revenu.

“Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens disponibles en termes de financements, de dispositifs d’incitation et de mesures de solidarité, en vue d’accompagner les entreprises, essentiellement les petites et les moyennes qui constituent le maillon central du tissu économique national”, a insisté le Souverain.

Dans ce cadre, environ 120 milliards de dirhams seront injectés dans l’économie nationale, soit l’équivalent de 11% du PIB, a annoncé Sa Majesté le Roi, faisant remarquer que ce taux inscrit le Maroc parmi les pays les plus audacieux en matière de politique de relance économique post-crise.

Le Souverain a également estimé qu’un Fonds d’investissement stratégique devait être créé pour remplir une mission d’appui aux activités de production, d’accompagnement et de financement des grands projets d’investissement public-privé, dans une diversité de domaines, expliquant qu’en sus de la participation de l’Etat, ce Fonds devra compter sur la coordination et la rationalisation des différents Fonds de financement.

Afin de réunir les conditions de réussite de ce plan, SM le Roi recommande l’adhésion efficace et responsable du gouvernement, des acteurs sociaux et des opérateurs économiques, dans un cadre contractuel constructif qui sera à la hauteur des défis du moment et des attentes des Marocains.

Le Souverain a, par ailleurs, affirmé qu’une réforme profonde du secteur public doit être lancée avec diligence pour corriger les dysfonctionnements structurels des établissements et des entreprises publics, garantir une complémentarité et une cohérence optimales entre leurs missions respectives et, in fine, rehausser leur efficience économique et sociale.

SM le Roi, à cette fin, appelé à la création d’une Agence Nationale dont la mission consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l’Etat et à suivre la performance des établissements publics.