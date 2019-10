SM le Roi félicite la Chancelière allemande à l’occasion de la fête nationale de son pays

jeudi, 3 octobre, 2019 à 12:40

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Chancelière allemande, Mme Angela Merkel, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à Mme Merkel et Ses meilleurs vœux au peuple allemand pour davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa satisfaction des relations d’amitié distinguée liant les deux pays, ainsi que de la coopération bilatérale fructueuse dans divers domaines.

Le Souverain réaffirme également Sa volonté de continuer à œuvrer pour le renforcement des relations avec la République Fédérale d’Allemagne et à l’élargissement du partenariat stratégique à tous les secteurs.

Se félicitant du dialogue constructif et des consultations continues qui caractérisent les relations maroco-allemandes, le Souverain réaffirme également Sa volonté de poursuivre l’action commune concernant toutes les questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun, notamment celles relatives à l’Afrique et à l’espace euro-méditerranéen.