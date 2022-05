SM le Roi félicite le club de la renaissance sportive de Berkane suite à sa consécration à la coupe de la CAF-2022

vendredi, 20 mai, 2022 à 21:06

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), à l’occasion de sa consécration à la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2022).

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes du Club berkani – joueurs, entraîneurs, techniciens, cadres administratifs et supporters- pour avoir remporté la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF-2022), et permis ainsi au Maroc de conserver le titre pour la troisième fois consécutive.

“Nous ne pouvons manquer de vous faire part de Notre fierté de ce titre continental qui rend honneur au club de la Renaissance Sportive de Berkane et au football marocain, et que vous avez remporté, avec brio et distinction, pour la deuxième fois, grâce à vos efforts sérieux et à l’ambition qui vous anime pour représenter le Maroc de la meilleure façon dans diverses compétitions internationales, et pour hisser haut les couleurs nationales”, souligne SM le Roi.

Le Souverain Se dit convaincu que ce sacre précieux constituera une source de motivation pour le club de la Renaissance Sportive de Berkane, ainsi que pour le reste des clubs sportifs marocains, pour poursuivre leurs brillants parcours à la tête des différents championnats africains et arabes, souhaitant aux membres du club berkani plein succès et la réalisation de davantage d’exploits et de titres.