SM le Roi félicite la Gouverneure générale du Canada à l’occasion de son investiture

mercredi, 28 juillet, 2021 à 19:54

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Gouverneure générale du Canada, Mme Mary Simon, à l’occasion de son investiture.

Dans ce message, SM le Roi exprime à Mme Mary Simon Ses vœux les meilleurs de réussite dans ses hautes fonctions.

“L’amitié qui unit le Maroc et le Canada continuera, J’en suis persuadé, à enrichir notre excellente coopération bilatérale et à valoriser notre engagement pour la paix, la sécurité et le vivre-ensemble”, souligne le Souverain.